Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Kırşehir Lisesi'nde öğrencilere yönelik çorba ikramı etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Lisede eğitim gören 450 öğrenciye çorba ikram ettiklerini aktaran Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak gençliğin öğrencisiyle, çalışanıyla ülkemizin geleceğinde ve tüm yönetim aşamalarında söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz" sözlerini kullandı.

Ekicioğlu, 2021 yılı kasım ayında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi merkez yerleşkesinde kurdukları çorba evinde üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramını sürdürdüklerini de kaydetti.