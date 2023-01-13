Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir Belediyesi öğrencilere çorba ikram etti
Kırşehir Belediye, lise öğrencilerine çorba ikramında bulundu.
Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Kırşehir Lisesi'nde öğrencilere yönelik çorba ikramı etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Lisede eğitim gören 450 öğrenciye çorba ikram ettiklerini aktaran Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak gençliğin öğrencisiyle, çalışanıyla ülkemizin geleceğinde ve tüm yönetim aşamalarında söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz" sözlerini kullandı.
Ekicioğlu, 2021 yılı kasım ayında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi merkez yerleşkesinde kurdukları çorba evinde üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramını sürdürdüklerini de kaydetti.
Etiketler: Kırşehir
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