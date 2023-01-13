Küçükbaklalı Mahallesi'nde vatandaşlar, cuma namazının ardından Baklalı Stadyumu'nda bir araya geldi. Burada, yağmur yağması için kurban kesildi ve namaz kılındı.

Ardından Kirazlı Camii imamı Mehmet Can eşliğinde yağmur duası edildi.

Küçükbaklalı Mahallesi Muhtarı Ali Fuat Şen, kuraklık riski nedeniyle dua ettiklerini söyledi.

Ekili alanların yağmura ihtiyacı olduğunu belirten Şen, "İnşallah bunların sonucunda ettiğimiz duanın karşılığını alırız. Rabb'imizden bunu istiyoruz" dedi.