Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tatvan'da açılan kitap fuarını binlerce kişi ziyaret etti
Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan "Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı"nı binlerce kişi ziyaret etti. Kitapseverler 10 gün boyunca fuarı ziyaret edebilecek.
Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi önünde açılan fuarda 70 yayınevi ve 120'den fazla yazarın kitapları yer aldı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 2-11 Ocak'ta "en iyi dost kitaptır" sloganıyla açılan fuarda etkinlikler de düzenlediklerini belirtti.
Kitapseverlerin 10 gün boyunca fuarı ziyaret edebildiğini dile getiren Geylani, şöyle konuştu:
Fuarımız kitap ve okurların buluşması açısından güzel bir ortam oldu. Kurduğumuz kitap çadırında 70 yayınevi, 100 binlerce kitap vatandaşlarla buluştu. Yazarlarımız söyleşi ve imza günlerinde okurları ile bir araya geldi. Kitabı yazan ve okuyanın buluşmasını çok anlamlı buluyorum. Binlerce kişi fuarı ziyaret etti. Gösterilen ilgi bizi memnun etti.
Etiketler: Bitlis
Son Haberler
- 18:19
- 18:06
- 17:56
- 17:32
- 17:31
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da 76 bin 600 makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz