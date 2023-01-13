Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametine seyreden S.G'nin kullandığı otomobil, Bahçeköy köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile M.G. ve Z.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Edirne
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