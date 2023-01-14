Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alakuş Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Uğur Özer, Mahsun Önder, Selçuk Ateş ve Salih Uysal yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Kızıltepe ile Nusaybin Devlet Hastanelerine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
Son Haberler
- 05:35
- 05:24
- 04:46
- 04:24
- 04:11
Sıradaki Haber
Firari cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz