Samsun’un Terme ilçesi Muratlı Mahallesi’nde saat 23.15 sıralarında kaza meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü G.A.K.., köprü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs takla atarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücü G.A.K., Ö.E., İ.K., ve Ü.Y.’yi bulundukları yerden çıkarttı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.