Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 08:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.S.'nin kullandığı otomobil, Mazgirt-Kovancılar kara yolunun Göktepe beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından M.S'nin cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Tunceli
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