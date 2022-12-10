Kentte sabah başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, kimileri de başlarına poşet geçirerek ve iş yerlerinin tentelerinin altına geçerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine uyarıda bulundu.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.