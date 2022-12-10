Yenice ilçesinden il merkezine gelen Kemal Aktaş yönetimindeki otomobil, Çeşme yolu mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.