İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentin Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyonlar yapıldı.

Bu adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 30 gram esrar, 70 kök Hint keneviri, 17 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 8 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.P., S.P., Ö.P., F.K., F.M., Y.Ş. ve A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.