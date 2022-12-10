Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 08:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kentin Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyonlar yapıldı.
Bu adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 30 gram esrar, 70 kök Hint keneviri, 17 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 8 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler İ.P., S.P., Ö.P., F.K., F.M., Y.Ş. ve A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Tekirdağ
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