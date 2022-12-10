İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "terör örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç eski astsubay A.B.'nin (29) bulunduğu adresi tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.