Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 05:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "terör örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç eski astsubay A.B.'nin (29) bulunduğu adresi tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş FETÖ
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