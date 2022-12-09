Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Öğretmenler Mahallesi 2919 Sokak'ta inşaatı devam eden binanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gören inşaat bekçisi durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, polis tarafından olay yerinde kimliği tespit edilen Mustafa Kemal İlboğazlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri de İlboğazlı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Mersin
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