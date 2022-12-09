Milli Eğitim Bakanlığı projesi kapsamında, kent merkezi ve ilçelere bağlı köylerdeki eski okullar onarılarak Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürülüyor.

Şu ana kadar tamamlanan 37 merkezde açılan kurslara katılan kadınlar, el becerilerini geliştiriyor, sosyalleşme imkanı buluyor.

Küçükçekmece köyündeki merkezi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gazetecilere, açılan yaşam merkezlerinin köyde yaşayan kadınlar için önemli olduğunu söyledi.

Dikiş nakış ve giyim kurslarına gelen kadınların, hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçelerine katkı sağladığını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Burada hem ilkokul hem de ortaokulumuz var. Ana sınıfıyla beraber 127 öğrencimiz var. Eski okulumuzu onararak Köy Yaşam Merkezi'ne çevirdik. İlk etapta kadınlar için 2 kurs açtık ve 27 kursiyer katılım sağladı. Aynı zamanda erkekler için de arıcılık, meyvecilik, hayvan yetiştiriciliği ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan kurslar da Halk Eğitimi Merkezi üzerinden açılacak."