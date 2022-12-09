Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uzunköprü ilçesinde kaçakçılık şüphelisinin evinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait ve tarihi değeri olduğu değerlendirilen 75 sikke, objeler ve 2 dedektör ele geçirildi.