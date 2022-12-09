Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vali Polat, muhtarlarla bir araya geldi
[Fotograf: AA]
Yozgat Valisi Ziya Polat, Aydıncık ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Aydıncık Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir süre sohbet eden Polat, muhtarların taleplerini dinledi.
Polat, köylerin altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, yaşanan sorunların kısa sürede çözüleceğini söyledi.
Toplantıya, Aydıncık Kaymakam Vekili ve Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Etiketler: Mersin
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