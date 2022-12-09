Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında çocuklarının bulunduğu okulda, aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan eğitimleri tamamlayan veliler için sertifika töreni düzenlendi.

Aybey İlkokulu'ndaki eğitimleri tamamlayan 50 velinin sertifika töreninde konuşan Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Uzun, kent genelinde yaklaşık 5 bin veliye eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimler kapsamında 200'ü aşkın kurs açtıklarını aktaran Uzun, "Okulların açılmasıyla birlikte velilerimizi davet ederek aile okulu projesi kapsamındaki veli eğitimlerimizi başlattık. 5 bin civarında velimizi bu eğitimlere aldık. Bunun büyük bir çoğunluğu eğitimini tamamlayarak mezun oldular. Yani 3 bin, 3 bin 500 civarında." dedi.

Uşak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, aile okulu eğitimlerini tamamlayan 50 veliye sertifikalarını verdi.