Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde narkotik madde arama detektör köpeği ile arama yaptı.
Bir araçta yapılan aramalarda 585,20 gram metamfetamin ile uyuşturucu tartımında kullanılan terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Bilecik Uyuşturucu
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