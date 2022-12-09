Merkeze bağlı Akyamaç köyü mevkisinde vatandaşlar, Siirt-Şirvan kara yolunda hareketsiz duran su samurunun görünce durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemede ölü olduğu tespit edilen su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü görevlerine teslim edildi.