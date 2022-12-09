Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te su samuru ölü bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'te nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru ölü bulundu.
Merkeze bağlı Akyamaç köyü mevkisinde vatandaşlar, Siirt-Şirvan kara yolunda hareketsiz duran su samurunun görünce durumu yetkililere bildirdi.
Yapılan incelemede ölü olduğu tespit edilen su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü görevlerine teslim edildi.
Etiketler: Siirt
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