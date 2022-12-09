1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık B.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660 lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.