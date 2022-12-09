Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Malatya'da otomobilin orta refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarında, C.E, yönetimindeki 34 DPM 149 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle orta refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan C.A. ile F.A. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Malatya
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