Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüksekova'da derede su samuru görüldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru 30 yıl sonra yeniden ortaya çıktı.
Suüstü köyünden geçen derede vatandaşlar tarafından su samuru görüntülendi. Yıllar sonra su samurunun yeniden görülmesine sevindiklerini belirten Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz, ‘Köyümüzde su samurunun tekrardan görülmesi bizi mutlu etti. En son 30 yıl önce su samuru görülmüştü. Artık nesli tükendiğini düşünmüştük fakat tekrardan görülmesi bizi sevindirdi. Bu tür hayvanlara kimse zarar vermesin. Görmek isteyen gelip görebilir. Bu da köyümüzün ayrı bir güzelliğidir.” dedi.
Etiketler: Hakkari
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