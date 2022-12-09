Suüstü köyünden geçen derede vatandaşlar tarafından su samuru görüntülendi. Yıllar sonra su samurunun yeniden görülmesine sevindiklerini belirten Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz, ‘Köyümüzde su samurunun tekrardan görülmesi bizi mutlu etti. En son 30 yıl önce su samuru görülmüştü. Artık nesli tükendiğini düşünmüştük fakat tekrardan görülmesi bizi sevindirdi. Bu tür hayvanlara kimse zarar vermesin. Görmek isteyen gelip görebilir. Bu da köyümüzün ayrı bir güzelliğidir.” dedi.