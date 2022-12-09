Buna göre, Kayseri Havalimanında kasım ayında yolcu trafiği iç hatlarda 143 bin 39, dış hatlarda 29 bin 27 oldu.

Kasım ayında, Kayseri Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1023, dış hatlarda 195 olmak üzere toplam 1218’e ulaştı.

Yük trafiği ise kasım ayında toplamda 1878 ton oldu.

Ocak-kasım döneminde ise Kayseri Havalimanında yolcu trafiği 2 milyon 118 bin 357, uçak trafiği 15 bin 280, yük trafiği ise 25 bin 679 ton olarak gerçekleşti.