Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-18 Mayıs 2022 tarihinde Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen sempozyumda sunulan bildirileri içeren 563 sayfalık kitap yayımlandı.

Belediye tarafından yayımlanan kitapta, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilen müzik şehirlerinden sanatçılar, yöneticiler, eğitimciler ve kurum temsilcilerinin konferansları ve farklı oturumlardaki deneyim ve önerileri yer alıyor.

Akademisyenler ve eğitimciler bildiri sundu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma yurt içi ve yurt dışından katılan çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin bildiri sunduğunu ifade etti.

Sempozyumdaki konuşmacıların UNESCO müzik şehirlerinden fikir ve tecrübelerini paylaştığını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"İlimizin kültürel mirasını hem ulusal hem uluslararası alanda duyuracak olan konferansımızın ardından Kırşehir Belediyesi olarak bildirileri içeren sempozyum kitabını da bastırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kırşehir Belediyesinin UNESCO müzik şehri Kırşehir için basımını yaptırdığı ve bir kültür hizmeti olan UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Sempozyumu kitabının hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum."