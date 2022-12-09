Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda
[Fotograf: AA]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’ne katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 8-10 Aralık'ta düzenlenen fuarda stant açtı.
Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, açılış töreninin ardından fuardaki stantları ziyaret etti, konukları Diyarbakır standında ağırladı.
Diyarbakır'ı yakından tanıma fırsatı buldular
Dünya turizm trendlerini buluşturan ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarda, konuklar belediyenin standını ziyaret ederek Diyarbakır’ı yakından tanıma fırsatı buldu.
Ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kent tanıtım materyalleri verildi, Diyarbakır burma kadayıfı, örgü peyniri, organik badem, pestil, kuru incir, çörek ve yöreye özgü, kül ile haşlanmış karpuz çekirdeği ikram edildi.
Etiketler: Diyarbakır Turizm
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