Kozluk Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Gürpınar ve Geyikli İlkokulunun ardından Karaoğlak İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezinin iç ve dışını boyadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nezir Sevim ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından okulu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.