Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cizre'de 2 köyde köy yaşam merkezi açıldı
Cizre ilçesinde atıl durumdaki iki okul köy yaşam merkezine dönüştürüldü.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Varlık ve Kurtuluş köylerinde kullanılmayan okulların gerekli bakım ve onarımları yapılarak köy yaşam merkezlerine dönüştürüldüğünü belirtti.
Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği merkezlerde çeşitli kurslar açıldığını kaydeden İke, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Kendisini geliştirmek isteyen herkes için bu tür merkezler önemli bir alan." dedi.
Etiketler: Şırnak
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