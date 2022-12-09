Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu
[Arşiv-AA]
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi.
Kentte dünden itibaren yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Bayburt-Çaykara kara yolundaki 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı Geçidi de yağışın ardından beyaza büründü.
Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı Hava Durumu
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