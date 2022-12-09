Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[DHA arşiv]
Trabzon'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ortahisar ilçesi Tanjant Caddesi'nde, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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