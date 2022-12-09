Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güdül'de 9 bin hünnap fidanı dağıtıldı
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Güdül ilçesinde 9 bin hünnap fidanı dağıtıldı.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında ilçede 9 bin sertifikalı hünnap fidanı dağıttıklarını söyledi:
Yüzde 75 hibeyle dağıtılan fidanların kısa sürede toprakla buluşturulacağını belirten Yalçın, "Hünnapın ana merkezi Güdül olma yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda ilçe merkezinde dağıtımını yaptığımız fidanlar sayesinde Güdül hünnabı marketlerde yerini alacaktır.".
Çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini anlatan Yalçın, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Haberler
- 15:42
- 15:45
- 15:38
- 15:37
- 15:32
Sıradaki Haber
Aşık Veysel memleketi Sivas'ta yıl boyu anılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz