Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cide'de "Modern Ahilik Okulu" projesi başladı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde müftülük tarafından Modern Ahilik Okulu" projesi hayata geçirildi.
Cide Kaymakamı Tuncay Karataş ve müftü Dr. Hasan Rami Kara, Müftülük koordinesinde başlatılan "Modern Ahilik Okulu" projesi kapsamında Kara Mustafa Paşa Camisi Kitap Okuma Salonu'nda esnaflarla bir araya geldi.
Kaymakam Karataş, projenin birlik beraberliği artıracağını söyledi.
Etiketler: Kastamonu
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