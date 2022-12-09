Ana sınıfında 5 öğrencinin bulunduğu Çetmi köyü okulunun kullanılmayan diğer sınıflarna Taşköprü Halk Eğitimi Merkezi'ne bağlı olarak el sanatları alanında 2 kurs açıldı.

Kurslara katılan 28 kadın el sanatları eğitimi alıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, çalışmanın önemine değinerek, "Köy Yaşam Merkezi'nde, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurs, seminer ve etkinliklerde yakın zamanda başlayacaktır. Köy Yaşam Merkezi olarak, köyde ikamet eden bayanlarımıza yönelik kurslarımız açılarak eğitimlerimiz devam edecektir." dedi.