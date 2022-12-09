Serhat köyünden elma hasadı için hareket eden Zeki Varol idaresindeki minibüs, köy çıkışında kontrolden çıkarak yolun 8 metre aşağısındaki tarlaya devrildi.

Kazada, araçta bulunanlardan Musa Düşkün olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Varol ile 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale ve Ezine devlet hastanelerine sevk edildi.

İzin gününde arkadaşlarına yardımcı olmak için minibüse bindi

Yaşamını yitiren Musa Düşkün'ün uzman erbaş olarak görev yaptığı, izin gününde hasada giden arkadaşlarına yardımcı olmak için minibüse bindiği öğrenildi.