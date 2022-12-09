Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mengen'den Yeniçağa istikametine giden Orhan Ç. yönetimindeki 16 AUE 339 plakalı otomobil, Mehmet E. idaresindeki 06 BT 4065 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Tahsin K. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bolu
Son Haberler
- 15:42
- 15:45
- 15:38
- 15:37
- 15:32
Sıradaki Haber
Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz