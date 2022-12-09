Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle, Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ve hastane işbirliğinde "Her Bebek Bir Fidan, Her Fidan Bir Gelecek" sloganı ile "Yenidoğan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bu yıl hastanede 2 bin 908 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

"Ağaçlarımız da onlar gibi büyüyerek doğamıza katkı sağlayacak"

Her bebek adına 10 hektarlık alanda kayın, ceviz, elma ve sedir fidanlarının toprakla buluşturulduğunu ifade eden Usta, "İnşallah çocuklarımız sağlıklı büyüyecekler, gelişecekler, topluma yararlı olacaklar. Ağaçlarımız da onlar gibi büyüyerek doğamıza katkı sağlayacak." dedi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi ise sağlık çalışanlarının her bebek için bir fidanı toprakla buluşturma fikrinden memnun olduklarını dile getirdi.

"Toprakla buluşan her fidan da bizim geleceğimizdir"

Türedi, her çocuğun ülkenin geleceği olduğunun altını çizerek, "Toprakla buluşan her fidan da bizim geleceğimizdir. O nedenle böyle bir organizasyon planladık. Fidan dikimini geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Usta, Türedi, Trabzon Orman İşletme Müdürü Uğur Er ve sağlık personeli fidanları toprakla buluşturdu.