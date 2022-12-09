1920 Fikir ve Kültür Derneği ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen eğitim, Belediye Etkinlik Salonu’nda yapıldı.

İleri Sürüş Eğitmeni Aybars Yüce, motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgiler verdi.

Programa Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak da katıldı.

Program kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda bir araya gelen İzmirli ve Turgutlulu motosiklet sürücüleri kortej oluşturarak Atatürk Bulvarı’nda tur attı.

Motosiklet sürücülerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri de katıldı.