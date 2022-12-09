Tekman ilçesi kırsalında bir süre önce vatandaşlarca doğada yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırılan kızıl şahin tedaviye alındı.

Kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Veteriner hekim Selçuk Albayrak, koruma altına alınan kızıl şahinin tedavi, bakım ve beslenmesinin özenle yapıldığını söyledi.

Kızıl şahinin sol kanadında kırık ve yaralanmalar meydana geldiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Bunlar doğada avlanırken ve başka hayvan saldırıları sonucunda da yaralanabiliyor. Bunu net olarak bilmiyoruz. Bizim amacımız tedavi etmek. Eğer uzun süreli bir tedavi gerekiyorsa da Kars'taki rehabilitasyon merkezine sevk edeceğiz. Oradaki rehabilitasyon sürecinin ardında da doğal ortamına bırakıyoruz."