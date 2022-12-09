Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kombi çalan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kombi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 evden kombi çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık zanlıları M.A.Ö. ve F.F'yi yakaladı.
Birçok suçtan aranma kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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