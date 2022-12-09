Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, kasım 2022'de iç hatlarda 23 bin 176, dış hatlarda ise 1340 yolcu ağırladı.

Kasımda havalimanındaki iç hatlarda 190 uçak, dış hatlarda ise 13 uçak iniş kalkış yaparken, havalimanındaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 224 ton olarak gerçekleşti.

Yılın 11 ayında havalimanında toplam yolcu trafiği 275 bin 201 kişi, iniş kalkış yapan uçak sayısı 2235, yük trafiği ise 2 bin 786 ton oldu