Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldırım Akbulut Havalimanı 24 binden fazla yolcuya hizmet verdi
[Fotograf: AA]
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında kasım ayında 24 bin 516 yolcuya hizmet verildi.
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, kasım 2022'de iç hatlarda 23 bin 176, dış hatlarda ise 1340 yolcu ağırladı.
Kasımda havalimanındaki iç hatlarda 190 uçak, dış hatlarda ise 13 uçak iniş kalkış yaparken, havalimanındaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 224 ton olarak gerçekleşti.
Yılın 11 ayında havalimanında toplam yolcu trafiği 275 bin 201 kişi, iniş kalkış yapan uçak sayısı 2235, yük trafiği ise 2 bin 786 ton oldu
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