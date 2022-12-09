Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Kırşehir'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil zarar gördü.
Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halindeki otomobilde Kından kavşağında duman çıkmaya başladı.
Sürücü, yangını fark edince aracı kavşakta durdurup söndürmeye çalıştı.
Yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışanların da müdahale ettiği yangın söndürüldü, aracın motor kısmında hasar oluştu.
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