Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y'nin ikametinde imal ettiği uyuşturucunun ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu, 150 gram Hint keneviri tohumu, 2 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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