Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta Türk sanat müziği konseri verildi
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında konser etkinliği düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kahramanmaraş Musiki Cemiyeti üyelerince konser verildi.
Türk sanat müziği eserlerinin seslendirildiği etkinlikte, dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer katıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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