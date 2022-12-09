İlçede 22 bin metrekarelik açık, 8 bin 500 metrekarelik kapalı alanda inşaatı süren fabrikada, üretim atölyelerinin yanı sıra personel odaları, ofis, yemekhane, mescit, mutfak ve diğer sosyal donatı alanları yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde istihdama katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirtti.

Fabrikanın, sınıfının en iyi üretim kapasitesine sahip olacağını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"8 yılı aşkın süredir yerli sermayeyi kente taşımak adına önemli çalışmalar yürüttük. Küçük ve orta ölçekli üreticiyi çabalarımızla şehrimize kazandırdık. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde gençlerimizi istihdam ettik. İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede tüketilen tekstil ürünlerinin Erzurum'da üretilmesi için özel bir çabamız var. İnşallah bu alandaki gayretlerimiz meyvelerini verecek. Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin hemşerimize umut ışığı olduk olmaya da devam edeceğiz."