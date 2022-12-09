Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da 1015 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi
[arşiv haber, AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir yapıda 1015 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçedeki Hürriyet Mahallesi çevre yolundaki metruk bir yapıda arama yapıldı.
Aramada, 1015 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.
Yapının sahibi V.K. hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ağrı Kaçak Akaryakıt Motorin
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