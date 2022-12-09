Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iş yerlerine ve araçlara silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta 3 iş yeri ile önündeki araçlara silahla ateş ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde tabancayla 3 iş yerinin camlarına ve önlerindeki araçlara ateş edip kaçan G.G'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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