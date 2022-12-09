Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da 32 okulda matematik atölyesi açıldı
Isparta'da bir yılda 32 okulda matematik atölyesi açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Isparta'da, "Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP) kapsamında yenilikçi öğrenme ortamlarına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
ENGEP çalışmalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Matematik Seferberliği" çerçevesinde il genelindeki 32 okulda matematik atölyesi oluşturuldu.
Etiketler: Isparta
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