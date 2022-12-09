İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Isparta'da, "Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP) kapsamında yenilikçi öğrenme ortamlarına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

ENGEP çalışmalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Matematik Seferberliği" çerçevesinde il genelindeki 32 okulda matematik atölyesi oluşturuldu.