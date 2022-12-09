Yerköy Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan gıda denetiminde ruhsatsız süt ürünleri imal ettiği öne sünülen bir imalathanenin soğuk hava deposunda kullanım tarihi geçmiş peynir ve tereyağı ele geçirildi.

Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürü Remzi Hazer, AA muhabirine, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın talimatıyla gıda denetimi yaptıklarını söyledi.

100. Yıl Sanayi Sitesi'nde ruhsatsız bir iş yerini denetlediklerini ifade eden Hazer, "Denetimde tarihi geçmiş 3 ton peynir ve 500 kilogram tereyağına imha edilmesi için el konuldu. İşletmeciye cezai işlem uygulanıp iş yeri mühürlendi." dedi.