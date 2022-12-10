Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Aksaray'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muhteber Nur Karsandı idaresindeki otomobil, Bahçesaray Mahallesi'ndeki sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Karsandı ve otomobildeki Ülger Yıldız yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ülger Yıldız, hayatını kaybetti.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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