Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgelere sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmeni kurtardı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişiyi de yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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