Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da ev yangını
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ece Mahallesi'nde oturan Ayfer Y'nin bir binanın üçüncü katındaki dairesinde, televizyonun patlaması sonucu yangın başladı.
Bunun üzerine Ayfer Y, 3 yaşındaki çocuğunu alarak evden çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangın dairede hasar oluşturdu.
Etiketler: Afyonkarahisar Yangın
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