Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, OSB'nin stratejik konum avantajlarının yanı sıra yol, su, elektrik, doğalgaz, atık su ve arıtma altyapısı tamamlanmış, yatırımcıların gözdesi haline geldiği belirtildi.

Son 4 ayda 19 yatırımcı firmaya toplam 605 bin 688 metrekare sanayi parseli tahsisinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yeni yatırımlar ile yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdam edileceği ifade edildi.

OSB'nin hızla geliştiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgemize 2 milyar 97 milyon 991 bin 560 liralık değerinde ek yatırım gerçekleştirilecek. Kırklareli OSB, onaylanan yeni Revizyon İmar Planı ile katılımcılarına sağladığı avantajlarına bir yenisini daha eklenmiştir. Yeni imar planında Kırklareli OSB'de yapılaşma şartı olan KAKS yüzde 70 iken yüzde 100'e çıkarılmıştır. Bu sayede Kırklareli OSB katılımcıları önceki yapılaşma haklarına ilave olarak fazladan yüzde 30 imar hakkına sahip olmuşlardır. Kırklareli OSB'nin güçlü altyapısının desteklenerek cazibesinin arttırılması ve görünürlüğün sağlanması amacıyla giriş tak tasarımı, firma totemleri ile yönlendirme tabelaları ve trafik işaretleri çevre düzenlemesi, güvenlik kamera sistemleri, ağaçlandırma ve peyzaj projelendirmeleri yapılmış, projenin ihale çalışması yapılmaktadır."

OSB'de ayrıca 16 derslikli, üç atölye ve spor salonundan oluşan gıda, makine ve kimya bölümlerinin açılacağı meslek lisesi ile ilgili konsept proje hazırlandı.